Архитектурная компания Rever & Drage поставила треугольный туалет вдоль одного из самых живописных маршрутов в Норвегии. У туалета обустроили паркинг на 150 автомобилей рядом с общественным пляжем, но все работы сделали с уважением к природе.

Туалет расположен рядом с пляжем Фарстадсанден, что на западном побережье Норвегии, сообщает Dezeen.

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Туалет вместе с паркингом рассчитан на 150 автомобилей, огорожен и построен на одном из норвежских живописных маршрутов. Все для обслуживания местного пляжа.



Отдаленно туалет напоминает небольшой дом / Фото Dezeen

Изготовленный на местном судостроительном заводе, туалет сделан из алюминия, а по форме является равносторонним треугольником. Одной из своих граней сооружение указывает на направление движения для автомобилей, следующих к пляжу.



Туалет стоит посреди живописной красоты / Фото Dezeen

Это прочная конструкция, которая выдержит ветры, сцепив три внешние стены под углом 60 градусов,

– объяснили особенность разработчики.



Паркинг получился довольно просторным / Фото Dezeen

Разработчики не хотели серьезно вмешиваться в ландшафт, поэтому паркинг сделали не забетонирован, а туалет расположен на небольшой платформе.



Внутри здание обшито деревом / Фото Dezeen

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Само сооружение как изнутри, так и снаружи имеет минималистичный дизайн. Фасад сделан из металлических листов, которые уступают дереву в интерьере.