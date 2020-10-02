Среди живописных ландшафтов: в Норвегии построили общественный треугольный туалет – фото
Архитектурная компания Rever & Drage поставила треугольный туалет вдоль одного из самых живописных маршрутов в Норвегии. У туалета обустроили паркинг на 150 автомобилей рядом с общественным пляжем, но все работы сделали с уважением к природе.
Туалет расположен рядом с пляжем Фарстадсанден, что на западном побережье Норвегии, сообщает Dezeen.
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Туалет вместе с паркингом рассчитан на 150 автомобилей, огорожен и построен на одном из норвежских живописных маршрутов. Все для обслуживания местного пляжа.
Отдаленно туалет напоминает небольшой дом / Фото Dezeen
Изготовленный на местном судостроительном заводе, туалет сделан из алюминия, а по форме является равносторонним треугольником. Одной из своих граней сооружение указывает на направление движения для автомобилей, следующих к пляжу.
Туалет стоит посреди живописной красоты / Фото Dezeen
Это прочная конструкция, которая выдержит ветры, сцепив три внешние стены под углом 60 градусов,
– объяснили особенность разработчики.
Паркинг получился довольно просторным / Фото Dezeen
Разработчики не хотели серьезно вмешиваться в ландшафт, поэтому паркинг сделали не забетонирован, а туалет расположен на небольшой платформе.
Внутри здание обшито деревом / Фото Dezeen
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Само сооружение как изнутри, так и снаружи имеет минималистичный дизайн. Фасад сделан из металлических листов, которые уступают дереву в интерьере.
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