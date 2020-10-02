Архітектурна компанія Rever & Drage поставила трикутний туалет вздовж одного з найбільш мальовничих маршрутів в Норвегії. Біля туалету облаштували паркінг на 150 автомобілів поряд з громадським пляжем. Втім всі роботи зробили з повагою до природи.

Туалет розташований поряд з пляжем Фарстадсанден, що на Західному узбережжі Норвегії, повідомляє Dezeen.

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Туалет разом із паркінгом, який розрахований на 150 автомобілів, обгороджений та побудований на одному з норвезьких мальовничих маршрутів. Все для обслуговування місцевого пляжу.



Віддалено туалет нагадує невеликий будинок / Фото Dezeen

Виготовлений на місцевому суднобудівному заводі, туалет зроблений з алюмінію, а за формою є рівностороннім трикутником. Однією із своїх граней споруда вказує на напрям руху для автомобілів, які прямують до пляжу.



Туалет стоїть посеред мальовничої краси / Фото Dezeen

Це міцна конструкція, яка витримає вітри, зчепивши три зовнішні стіни під кутом 60 градусів,

– пояснили особливість розробники.



Паркінг вийшов доволі просторим / Фото Dezeen

Розробники не хотіли серйозно втручатись у ландшафт, тому паркінг вийшов не забетонований, а туалет розташований на невеликій платформі.



Всередині будівля обшита деревом / Фото Dezeen

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Сама споруда як зсередини, так і зовні має мінімалістичний дизайн. Фасад зроблений з металевих листків, які поступаються дереву в інтер'єрі.