Посеред мальовничих ландшафтів: в Норвегії побудували трикутний громадський туалет – фото
Архітектурна компанія Rever & Drage поставила трикутний туалет вздовж одного з найбільш мальовничих маршрутів в Норвегії. Біля туалету облаштували паркінг на 150 автомобілів поряд з громадським пляжем. Втім всі роботи зробили з повагою до природи.
Туалет розташований поряд з пляжем Фарстадсанден, що на Західному узбережжі Норвегії, повідомляє Dezeen.
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Туалет разом із паркінгом, який розрахований на 150 автомобілів, обгороджений та побудований на одному з норвезьких мальовничих маршрутів. Все для обслуговування місцевого пляжу.
Віддалено туалет нагадує невеликий будинок / Фото Dezeen
Виготовлений на місцевому суднобудівному заводі, туалет зроблений з алюмінію, а за формою є рівностороннім трикутником. Однією із своїх граней споруда вказує на напрям руху для автомобілів, які прямують до пляжу.
Туалет стоїть посеред мальовничої краси / Фото Dezeen
Це міцна конструкція, яка витримає вітри, зчепивши три зовнішні стіни під кутом 60 градусів,
– пояснили особливість розробники.
Паркінг вийшов доволі просторим / Фото Dezeen
Розробники не хотіли серйозно втручатись у ландшафт, тому паркінг вийшов не забетонований, а туалет розташований на невеликій платформі.
Всередині будівля обшита деревом / Фото Dezeen
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Сама споруда як зсередини, так і зовні має мінімалістичний дизайн. Фасад зроблений з металевих листків, які поступаються дереву в інтер'єрі.
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