Как выглядит один из самых узких домашних офисов в мире: деревянная капсула из Лондона – фото
Инженер Боана Пришмонтас разработал домашний офис под названием "My Room in The Garden". Это дешевый сборный офис из дерева, который можно построить за один день. Главная особенность этой конструкции – ее можно подстроить под совершенно разные размеры.
Первые такие офисы были установлены в Лондоне, информирует Archdaily.
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По словам разработчика, он создавал прототипы, которые идеально подходили для миниатюрных лондонских двориков и могли бы поместиться даже в самых узких местах.
Самое главное для разработчиков – комфортная высота офиса / Фото Archdaily
По замыслу, такие помещения будут размещать в садах на заднем и основном дворах, закрытых общинах, крышах, общих помещениях для отдыха и карманных парках.
Так выглядит "капсула" сверху / Фото Archdaily
За последние несколько месяцев такие офисы стали популярными, ведь из-за пандемии многие работники вынуждены работать из дома.
Пространства можно делать как миниатюрными, так и огромными, для этого просто добавляют несколько новых модулей. Минимальная цена на домашний офис составляет 5000 фунтов стерлингов.
Интерьер может быть абсолютно разным / Фото Archdaily
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Стандартная облицовка предполагает простые деревянные стены и окна из поликарбоната. Однако, владелец всегда может создать интерьер по своему вкусу. Версия высшей технической спецификации добавляет утепленные стены, крышу, пол и стеклянные двери или окна.
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