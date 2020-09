Инженер Боана Пришмонтас разработал домашний офис под названием "My Room in The Garden". Это дешевый сборный офис из дерева, который можно построить за один день. Главная особенность этой конструкции – ее можно подстроить под совершенно разные размеры.

Первые такие офисы были установлены в Лондоне, информирует Archdaily. По словам разработчика, он создавал прототипы, которые идеально подходили для миниатюрных лондонских двориков и могли бы поместиться даже в самых узких местах.

Самое главное для разработчиков – комфортная высота офиса / Фото Archdaily По замыслу, такие помещения будут размещать в садах на заднем и основном дворах, закрытых общинах, крышах, общих помещениях для отдыха и карманных парках.

Так выглядит "капсула" сверху / Фото Archdaily За последние несколько месяцев такие офисы стали популярными, ведь из-за пандемии многие работники вынуждены работать из дома. Пространства можно делать как миниатюрными, так и огромными, для этого просто добавляют несколько новых модулей. Минимальная цена на домашний офис составляет 5000 фунтов стерлингов.

Интерьер может быть абсолютно разным / Фото Archdaily Стандартная облицовка предполагает простые деревянные стены и окна из поликарбоната. Однако, владелец всегда может создать интерьер по своему вкусу. Версия высшей технической спецификации добавляет утепленные стены, крышу, пол и стеклянные двери или окна.