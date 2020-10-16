На заході штату Західна Вірджинія, що у США, планують побудувати центр сертифікації та тестову ділянку для новітньої транспортної системи Hyperloop. Відома архітектурна фірма BIG завершила та представила проєкт центру. Більше про нову розробку зі США – читайте в матеріалі.

Проєкт загалом займатиме понад 320 гектарів площі, повідомляє Archdaily.

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Розроблений для тестування футуристичної транспортної системи, центр буде служити місцем для розробки та перевірки використання технології Hyperloop. Ціна проєкту становить 500 мільйонів доларів.



Проєкт обійдеться в пів мільярда доларів / Фото Archdaily

Ми на крок ближче до здійснення мрії – подорожі на Hyperloop, які стануть реальністю для людей по усьому світу,

– розповів один із засновників компанії Virgin Group, яка і втілює проєкт в життя.



Саме тут інженери працюватимуть над розробкою вагонів / Фото Archdaily

Західна Вірджинія була серед 17 штатів, які претендували на новий об'єкт, а центр сертифікації Hyperloop передбачає будівництво дев'ятикілометрової сертифікаційної доріжки, рецепції, приміщення самої станції, а також майданчика для розробки самих вагонів.



Центр отримає все необхідне обладнання для тестування / Фото Archdaily

Очікується, що в майбутньому тут може постати одна з перших станцій Hyperloop у США.



Швидкість системи дозволить всього за кілька хвилин долати великі відстані / Фото Archdaily

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