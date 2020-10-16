У США побудують тестову станцію Hyperloop: фото фантастичного проєкту
На заході штату Західна Вірджинія, що у США, планують побудувати центр сертифікації та тестову ділянку для новітньої транспортної системи Hyperloop. Відома архітектурна фірма BIG завершила та представила проєкт центру. Більше про нову розробку зі США – читайте в матеріалі.
Проєкт загалом займатиме понад 320 гектарів площі, повідомляє Archdaily.
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Розроблений для тестування футуристичної транспортної системи, центр буде служити місцем для розробки та перевірки використання технології Hyperloop. Ціна проєкту становить 500 мільйонів доларів.
Проєкт обійдеться в пів мільярда доларів / Фото Archdaily
Ми на крок ближче до здійснення мрії – подорожі на Hyperloop, які стануть реальністю для людей по усьому світу,
– розповів один із засновників компанії Virgin Group, яка і втілює проєкт в життя.
Саме тут інженери працюватимуть над розробкою вагонів / Фото Archdaily
Західна Вірджинія була серед 17 штатів, які претендували на новий об'єкт, а центр сертифікації Hyperloop передбачає будівництво дев'ятикілометрової сертифікаційної доріжки, рецепції, приміщення самої станції, а також майданчика для розробки самих вагонів.
Центр отримає все необхідне обладнання для тестування / Фото Archdaily
Очікується, що в майбутньому тут може постати одна з перших станцій Hyperloop у США.
Швидкість системи дозволить всього за кілька хвилин долати великі відстані / Фото Archdaily
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Що таке Hyperloop?
Наземний вид транспорту, різновид вакуумного потяга. Цей проєкт передбачає використання магнітів і турбіни, які запускають капсули (вагони) на магнітній подушці. Очікується, що швидкість капсули становитиме близько 1100 кілометрів на годину. А технологію вже планують впровадити у багатьох країнах світу.
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