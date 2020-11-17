Сталь и свет: в Роттердаме откроют музей миграции на месте огромного склада – фото
Архитектурная компания MAD Architects реализует свой первый культурный проект на территории Европы. Им станет музей миграции в Роттердаме, а разместят его на месте крупнейшего состава в мире – FENIX. Больше о музее миграции в Нидерландах – читайте в материале.
Музей расположится на полуострове Катендрехт, информирует Archdaily.
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Место для музея выбрали не случайно, ведь на полуострове располагается порт, в который часто прибывали или отбывали мигранты.
Этот порт хорошо знают многие мигранты / Фото Archdaily
Издалека платформа и лестницы выглядят как единое целое, но когда они находятся перед вами, это выглядит как скульптурная работа, что приглашает вас исследовать ее. Музей будет рассказывать историю европейской миграции и символизирует будущее города,
– рассказал один из разработчиков.
Само здание получило много стекла на фасаде / Фото Archdaily
Сам музей состоит из сплетения деревянных лестниц на крыше здания, снизу и по бокам лестницы обрамленные блестящей сталью. Внутри склада обустроят выставочные залы и основные помещения.
Лестницы символизируют бесконечные блуждания / Фото Archdaily
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По словам директора музея, сразу после воплощения проекта в жизнь – здесь проведут несколько выставок.
Смотрите больше фото музея мигрантов в Нидерландах:
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