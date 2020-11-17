Архитектурная компания MAD Architects реализует свой первый культурный проект на территории Европы. Им станет музей миграции в Роттердаме, а разместят его на месте крупнейшего состава в мире – FENIX. Больше о музее миграции в Нидерландах – читайте в материале.

Музей расположится на полуострове Катендрехт, информирует Archdaily.

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Место для музея выбрали не случайно, ведь на полуострове располагается порт, в который часто прибывали или отбывали мигранты.



Этот порт хорошо знают многие мигранты / Фото Archdaily

Издалека платформа и лестницы выглядят как единое целое, но когда они находятся перед вами, это выглядит как скульптурная работа, что приглашает вас исследовать ее. Музей будет рассказывать историю европейской миграции и символизирует будущее города,

– рассказал один из разработчиков.



Само здание получило много стекла на фасаде / Фото Archdaily

Сам музей состоит из сплетения деревянных лестниц на крыше здания, снизу и по бокам лестницы обрамленные блестящей сталью. Внутри склада обустроят выставочные залы и основные помещения.



Лестницы символизируют бесконечные блуждания / Фото Archdaily

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По словам директора музея, сразу после воплощения проекта в жизнь – здесь проведут несколько выставок.

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