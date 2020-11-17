Сталь та світло: в Роттердамі відкриють музей міграції на місці величезного складу – фото
Архітектурна компанія MAD Architects реалізовує свій перший культурний проєкт на теренах Європи. Ним стане музей міграції у Роттердамі, а розмістять його на території найбільшого складу у світі – FENIX. Більше про музей міграції у Нідерландах – читайте в матеріалі.
Музей розташується на півострові Катендрехт, інформує Archdaily.
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Місце для музею вибрали не випадково, адже на півострові розташовується порт, в який часто прибували або відбували мігранти.
Цей порт добре знають багато мігрантів / Фото Archdaily
Здалеку платформа та сходи виглядають як єдине ціле, але коли вони перебувають перед вами, це виглядає як скульптурна робота, яка запрошує вас дослідити її. Музей розповідатиме історію європейської міграції та символізує майбутнє міста,
– розповів один із розробників.
Сама будівля отримала багато скла в фасаді / Фото Archdaily
Сам музей складається зі сплетіння дерев'яних сходів на даху будівлі, які знизу та з боків сходи обрамлені блискучою сталлю. Всередині складу облаштують виставкові зали та основні приміщення.
Сходи символізуватимуть нескінченні блукання / Фото Archdaily
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За словами директора музею, відразу після втілення проєкту в життя – тут проведуть кілька виставок.
Дивіться більше фото музею мігрантів у Нідерландах:
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