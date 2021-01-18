У Львові стартувало будівництво житлового комплексу ARTHOUSE park. Зведення будинку бізнес-класу поруч із Малоголосківським парком розпочали із закладення наріжного каменю. Це багатовікова традиція, яка є запорукою якості будівництва та довговічності споруди.

Закладання наріжного каменю – це чудовий початок будівництва, який є не лише "стартовим сигналом", а й знаком, що будівельники поставляться до відведеної їм місії з усією відповідальністю.

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Це вже є традиція – починати таку велику справу із закладання наріжного каменю, щоб будівля була Богу угодна і людям на потіху. Наріжний камінь освячується, щоб добре будувався фундамент і міцно стояв будинок, – розповів отець Іван Сас, який освятив наріжний камінь.

"Родзинкою" ЖК ARTHOUSE park стануть дизайнерські холи, над якими працює студія Марка Савицького. При вході в будинок мешканців зустрічатимуть скульптури та картини сучасних митців, які раніше були окрасами галерей.

Також саме в ЖК ARTHOUSE park вперше у Львові реалізовано концепцію представницьких поверхів, які забезпечують додаткову безпеку та приватність. Представницькі поверхи – це фантастичний вид з вікна, ексклюзивний дизайнерський хол з килимовою плиткою та додаткова шумоізоляція в помешканнях, яка гарантує непорушність домашньої атмосфери. На поверх можна потрапити лише з особистим електронним ключем, тому непрохані гості ніколи не постукають у двері.

Парк – важлива частина ЖК ARTHOUSE park, адже це місце сімейних прогулянок, зустрічей з друзями, ранкових пробіжок та вечірніх роздумів. Саме тому LEV Development власноруч займається його облагородженням.

Цей житловий комплекс має прекрасне місце розташування біля Малоголосківського парку, який наша компанія вже впродовж року розчищає та облагороджує спільно з Львівською міською радою. Тут уже влаштовані дитячі майданчики, уже є прогулянкові доріжки. На мою думку, це одне з кращих місць для дозвілля на районі Підголоско, – підкреслив співзасновник компанії LEV Development Олександр Островський.

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Вже зараз тривають підготовчі роботи. Будівництво йде згідно графіку, а жодних складнощів, які б завадили виконати проєкт вчасно, не передбачено.

Вже на 40% виконано котлован І секції. Все відбувається по плану та повним дотриманням технологій. Плануємо реалізувати цей проєкт впродовж 2 років, – розповів виконавець робіт Володимир Мільський.

По завершенню робіт ARTHOUSE park буде одним з найкращих житлових комплексів в Україні, який поєднає в собі мистецтво, комфорт, безпеку та активне дозвілля для мешканців.

До 31 січня LEV Development пропонує 5% знижку на двокімнатні квартири. Окрім того, девелопер надає можливість придбати житло у розтермінування, у разі якого покупець вносить 30% від загальної суми вартості квартири.

Дізнатись деталі та ціни на квартири у ЖК ARTHOUSE park можна у відділах продажу LEV Development у Львові:

• вул. Грушевського, 11

• вул. Малоголосківська, 30

• вул. Пасічна (навпроти будинку №127)

• телефон: +38 097 202 22 00

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