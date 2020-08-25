Щільність забудов у світових містах постійно зростає, але у Нешвіллі, що у США, нова офісна будівля руйнує цю догму. Архітектори, що проєктували Peabody Plaza попри велику ділянку, вирішили залишити велику її частину під кишеньковий парк для усіх містян. Дев'ятиповерхова будівля також обладнана підземним паркінгом.

Нова будівля розташувалась у доволі новому районі міста, повідомляє Archdaily. Популярне: В Італії розробили хмарочос, де мешканці зможуть пережити нову пандемію самостійно – фото Peabody Plaza пропонує паркінг на 250 місць, міський парк та майже 27000 квадратних метрів офісних приміщень, а дрібні магазини та ресторан на першому поверсі оживляють район міста.

Великий сквер біля будівлі став популярним місцем відпочинку місцевих мешканців / Фото Archdaily Фасад приміщення розроблений таким чином, щоб зливатись з міським ландшафтом. Каркас складається із бетонних панелей та цегли, а фасадне скло покликане відбивати зображення навколишніх будівель.

Інтер'єр в офісі вже встигли відзначити у США / Фото Archdaily До слова: Місто в місті: в центрі Сіднею зведуть два екологічні хмарочоси – фото Місце для офісу було вибране так, щоб захопити краєвиди річки Камберленд та дати імпульс розвитку цього району. Сама будівля також збирає дощову воду та фільтрує її. Дивіться більше фото офісної будівлі у Нешвіллі: