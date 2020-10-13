Неподалеку комплекса водохранилищ "Серебряный озеро" в Лос-Анджелесе, что в США, продают элитный частный дом в стиле испанского Возрождения. Построенный в 1926 году дом с лепниной в интерьере и экстерьере обойдется потенциальному покупателю в почти 3 миллиона долларов. Больше о особняке – читайте в материале.

"Серебряное озеро" является популярным местом для отдыха в Лос-Анджелесе, сообщает Dwell.

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Дорожка к входной двери проведет вас мимо кованых железных ворот – за ними белый интерьер, который контрастирует с изящными архитектурными деталями и яркими цветами.

Внешний вид дома типичен для испанского стиля Возрождения, с лепным фасадом, коваными деталями и крышей с черепицей.



Дом имеет два этажа и подвал / Фото Dwell

Общая площадь виллы составляет более 213 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни (одна из которых расположена в подвале) и две ванные комнаты. Кухня, гостиная и столовая является общим пространством в центре помещения. Интерьер отличается красочными шкафами, причудливыми обоями и каминами.



Интерьер отличается необычными цветами / Фото Dwell

Участок, который продается вместе с домом за 2,9 миллиона долларов, занимает площадь в более чем 6 гектаров и предлагает пышный газон, много зеленых насаждений и детские игровые площадки.

Дом имеет удобное расположение

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В подвале есть небольшая ванная комната и гибкое пространство, которое можно использовать как четвертую спальню или бонусную жилую зону.

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