Неподалік комплексу водосховищ "Срібне озеро" в Лос-Анджелесі, що у США, продають елітний приватний будинок у стилі іспанського Відродження. Споруджений у 1926 році будинок з ліпниною в інтер'єрі та екстер'єрі обійдеться потенційному покупцю у майже 3 мільйони доларів. Більше про особняк – читайте в матеріалі.

"Срібне озеро" є популярним місцем для відпочинку в Лос-Анджелесі, повідомляє Dwell.

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Доріжка до вхідних дверей проведе вас повз ковані залізні ворота – за ними білосніжний інтер'єр, який контрастує з витонченими архітектурними деталями та яскравими кольорами.

Зовнішній вигляд будинку типовий для іспанського стилю Відродження, із ліпленим фасадом, кованими деталями та дахом з черепицею.



Будинок має два поверхи та підвал / Фото Dwell

Загальна площа вілли становить понад 213 метрів квадратних. Всередині є чотири спальні (одна з яких розташована в підвалі) та дві ванні кімнати. Кухня, вітальня та їдальня є спільним простором в центрі приміщення. Інтер'єр вирізняється барвистими шафами, химерними шпалерами та камінами.



Інтер'єр вирізняється незвичними кольорами / Фото Dwell

Ділянка, яка продається разом з будинком за 2,9 мільйона доларів, займає площу у понад 6 гектарів та пропонує пишний газон, багато зелених насаджень та дитячі ігрові майданчики.

Будинок має зручне розташування

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В підвалі є невеличка ванна кімната та гнучкий простір, який можна використовувати як четверту спальню або бонусну житлову зону.

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