Американский предприниматель и изобретатель Стив Джобс известен для миллионов людей во всем мире как основатель корпорации Apple. Интересно, что с середины 90-х и вплоть до самой смерти в 2011 году гений жил в скромном доме в городе Пало-Альто. Как выглядит дом Стива Джобса – смотрите в материале.

Небольшой городок расположен в округе Санта-Клара, штат Калифорния, сообщает Дім 24.

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Дом, где жил Стив Джобс, построенный в тюдорском стиле, который является разновидностью поздней английской готики 30-х годов прошлого века.



Площадь участка все же немалая / Фото Pinterest

Скромное в архитектурном плане помещения (некоторые называют его британским сельским домиком) имеет площадь более чем 570 квадратных метров.



Фото интерьера дома найти практически нереально / фото Pinterest

Внутри есть семь спален и 5 ванных комнат. Однако, внешне особняк не похож на жилье магната и гармонично вписывается в ландшафт тихого района.



Небольшой город способствовало такой успокаивающей атмосфере / Фото Pinterest

Писательница и знакомая Джобса Лейн Уоллес рассказывала, что имела особые чувства к дому Стива и квартала, где он жил.

Когда я была действительно расстроена, то могла много раз подряд ходить вверх-вниз по двум кварталам, где стоит его дом. Просто потому, что он был таким красивым и каким-то таким успокаивающим, что я всегда начинала чувствовать себя там лучше,

– рассказала Уоллес.



Редкое фото из домашнего кабинета Джобса / фото Getty images

Вокруг дома раскинулся пышный сад с полевыми цветами и даже небольшим участком, на котором жена Джобса выращивала овощи.

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Сторонников у предпринимателя немало / Фото Pinterest

Вокруг дома стоял небольшая деревянная ограда, которая после смерти Стива, стала местом паломничества и возложение цветов от поклонников.