Американський підприємець та винахідник Стів Джобс відомий для мільйонів людей в усьому світі як засновник корпорації Apple. Цікаво, що з середини 90-х і аж до самої смерті у 2011 році геній проживав у скромному будинку в місті Пало-Альто. Як виглядає будинок Стіва Джобса – дивіться в матеріалі.

Невеличке містечко розташоване в окрузі Санта-Клара, що у штаті Каліфорнія, повідомляє Дім 24.

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Будинок, в якому мешкав Стів Джобс, збудований у тюдорському стилі, що є різновидом пізньої англійської готики 30-х років минулого століття.



Площа ділянки все ж немала / Фото Pinterest

Скромне в архітектурному плані приміщення (дехто називає його британським сільським будиночком) має площу у понад 570 метрів квадратних.



Фото інтер'єру будинку знайти практично нереально / Фото Pinterest

Всередині є аж сім спалень та 5 ванних кімнат. Проте, зовні особняк не схожий на житло магната і гармонійно вписується у ландшафт тихого району.



Невеличке місто сприяло такій заспокійливій атмосфері / Фото Pinterest

Письменниця та знайома Джобса Лейн Воллес розповідала, що мала особливі почуття до будинку Стіва та кварталу, де він жив.

Коли я була справді засмучена, то могла багато разів підряд ходити вгору-вниз по двох кварталах, де стоїть його будинок. Це відбувалось просто тому, що він був таким гарним і якимось таким заспокійливим, що я завжди починала почувати себе там краще,

– розповіла Воллес.



Рідкісне фото з домашнього кабінету Джобса / Фото Getty images

Навколо будинку розкинувся пишний сад з польовими квітами та навіть невеличкою ділянкою, на якій дружина Джобса вирощувала овочі.

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Прихильників у підприємця чимало / Фото Pinterest

Навколо будинку стояв невеличка дерев'яна огорожа, яка після смерті Стіва, стала місцем паломництва та покладання квітів від прихильників.