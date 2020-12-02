Архітектурний проєкт, який реалізували на острові Мілос, що в Греції, звели за математичною діаграмою від українського математика Георгія Вороного, яка датована ще XIX століттям. Резиденція частково занурена в землю, а загальна площа проєкту становить 90 тисяч квадратних метрів. Більше про масштабний проєкт на грецькому острові Мілос – читайте в матеріалі.

Проєкт реалізовувала архітектурна фірма DECA Architecture, повідомляє Dwell.

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Власник не хотів зводити величезні будівлі та втручатись у зовнішній вигляд узбережжя. В результаті прийняли рішення побудувати 5 окремих приміщень у різних точках земельної ділянки. Усі будівлі були частково занурені в землю.



Власник володіє величезною ділянкою на краю острова / Фото Dwell

Розміщення різних будинків створені за діаграмою українського математика Георгія Вороного. За нею метричний простір розбивається на окремі ділянки. Вони визначені відстанями до заданої дискретної множини ізольованих точок цього простору.

Саме за цією формою загальну площу ділянки поділили на площі, які за діаграмою стануть ідеальним розподілом.



Кожна будівля має площу, яка визначена математично / Фото Dwell

Визначивши ці пункти, ми включили їх у формулу Вороного для отримання органічної сітки,

– розповів розробник.

На території ділянки є невеличкий будинок на дві спальні з приголомшливим краєвидом на океан. Інше приміщення вміщає віллу на чотири спальні.



Будинки частково занурені в землю / Фото Dwell

Проєкт реалізовували протягом 10 років, адже кожен сантиметр – від відкритих бетонних та кам'яних стін зовні, до шліфованого бетону, дерев'яних шаф та скульптурних мармурових раковин всередині, тут продуманий. Підбір матеріалів відбувався через інтуїтивне сприйняття архітектора.

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За словами розробників, завдяки цій діаграмі інтер'єр будівлі є "плавним та зрозумілим".

Дивіться більше фото архітектурного проєкту за діаграмою українця: