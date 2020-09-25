В Мексике, как и во всем мире, идут дискуссии на тему свободной архитектуры. Кому-то не нравятся целые районы зданий, не имеющих никаких общих черт. Кто-то считает, что таким образом жители проявляют свою креативность. Как бы там ни было, "самострои" иногда поражают своей изобретательностью и интересными работами. Мы подобрали для вас несколько таких частных домов из Мексики.

В форме замка или даже собора – частные дома иногда бывают слишком причудливой формы, сообщает Archdaily.

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Фотограф Адам Вайзмен считает, что люди предпочитают избегать разговора, когда речь идет о "самостроях", то есть домов, которые не получили всех разрешений на строительство.



Вот такой дом, напоминающий дворец построили в одном из серых районов / Фото Archdaily

Поэтому Адам решил вывести такие здания на первый план с помощью фото. Проект бросает свет на самоконструированую архитектуру в Мексике, а именно на творение, коториє финансируются за счет денежных переводов, отправленных от семьи собственника, которая находится на заработках в США. Неудивительно, что денежные переводы играют значительную роль в мексиканской экономике. Больше всего это касается инвестиций в жилье.



Причудливые цвета и формы – один из вариантов коммуникации создателя с миром / Фото Archdaily

По мнению фотографа, в мире все равно не прижилась статическая и однородная архитектура. Если архитекторы могут проявлять креатив и придумывать различные проекты, то почему этого не могут делать люди из других сфер.

Неформальная архитектура является проявлением идентичности и инструментом общения. Доступ к нему не должен быть привилегией, – объясняет Вайзмен.



Крепость вместо дома тоже не является проблемой для "самостроев" / Фото Archdaily

По словам основателя проекта, каждый человек имеет свое собственное представление об элегантном, что является символом статуса. "У вас есть свое, а у меня свое. Эти дома – это ответ и восстания против установленных правил".

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Все работы художника являются физическими и оформлены в альбомы. Фото можно купить через интернет или просто занять на две недели, ведь выставку не удалось организовать из-за пандемии.

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