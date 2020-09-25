В Мексиці, як і в цілому світі, точаться дискусії на тему вільної архітектури. Комусь не подобаються цілі райони будівель, які не мають жодних спільних рис. Хтось вважає, що таким чином мешканці проявляють свою креативність. Як би там не було, "самобуди" інколи вражають своєю вигадливістю та цікавими роботами. Ми підібрали для вас кілька таких приватних будинків з Мексики.

У формі замку чи навіть собору – приватні будинки інколи бувають надто вигадливої форми, повідомляє Archdaily.

Протилежне: Автономне містечко: в Аргентині побудували компактні ідентичні міські будиночки – фото

Фотограф Адам Вайзмен вважає, що люди воліють уникати розмови, коли йдеться про "самобуди", тобто будинки, які не отримали усіх дозволів на будівництво.



Ось такий будинок, що нагадує палац збудували в одному з сірих районів / Фото Archdaily

Тож Адам вирішив вивести такі будівлі на перший план за допомогою фото. Проєкт кидає світло на самоконструйовану архітектуру в Мексиці, а саме на творіння, що фінансуються за рахунок грошових переказів, надісланих від родини власника, яка перебуває у США. Не дивно, що грошові перекази відіграють значну роль в мексиканській економіці. Найбільше це стосується інвестицій у житло.



Вигадливі кольори та форми – один з варіантів комунікації творця зі світом / Фото Archdaily

На думку фотографа, у світі все одно не прижилась статична та однорідна архітектура. Якщо архітектори можуть проявляти креатив та вигадувати різноманітні проєкти, то чому цього не можуть робити люди з інших сфер.

Неформальна архітектура є проявом ідентичності та інструментом спілкування. Доступ до нього не повинен бути привілеєм,

– пояснює Вайзмен.



Замок замість будинку теж не є проблемою для "самобудів" / Фото Archdaily

За словами засновника проєкту, кожна людина має своє власне уявлення про елегантне, що є символом статусу. "У вас є своє, а у мене своє. Ці будинки – це відповідь і повстання проти встановлених правил".

Усі роботи художника є фізичними та оформлені в альбоми. Фото можна купити через інтернет або ж просто позичити на два тижні, адже виставку не вдалось організувати через пандемію.

Популярне: У формі великої кулі: у США продають будинок, який здатний витримати ураган – фото

Дивіться більше фото будинків-самобудів з Мексики: