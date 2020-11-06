Норвежский архитектурная фирма Spacegroup представила проект деревянных гостиничных комнат под названием Movikheien. Эта разработка состоит из деревянных кают в Хагефьордени на юге Норвегии. Добраться до отеля можно только по пешеходной дорожке, а строить их будут по принципу "легкого прикосновения". Больше о норвежской разработке – читайте в материале.

Отель построен в труднодоступном месте в лесу, а потому строить дорогу к нему решили нецелесообразным, сообщает Inhabitat.

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По словам архитекторов, пандемия коронавируса заставила многих норвежцев обратить внимание на путешествия собственной страной.



Домики приспосабливаются к ландшафту, а не наоборот / Фото Inhabitat

Эта разработка может похвастаться экологически чистым дизайном и социальной инклюзивностью. Ранее строительство посреди леса означало манипуляции естественным рельефом путем вырубки больших площадей леса для получения негабаритных сооружений с большими углеродными следам.



Несмотря на визуальную миниатюрность, внутри хватает места / Фото Inhabitat

Проект "Movikheien Cabins" нарушает эту тенденцию, где небольшие домики построены по принципу "легкого прикосновения" и предусматривают строительство с минимальным воздействием на окружающую среду и ландшафт.



Также каждый домик будет иметь просторную террасу / Фото Inhabitat

Каждая такая конструкция имеет площадь около 62 квадратных метров, и изготовлена с использованием 100% древесины.



К домиков придется идти около километра / Фото Inhabitat

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Всего здесь построят 16 отдельных номеров, в которые можно добраться только пешеходными тропами, ведь строить автомобильную дорогу означало бы серьезное вмешательство в ландшафт.