На своих двух: в Норвегии построят экологический отель, к которому не доедет ни одна машина
Норвежский архитектурная фирма Spacegroup представила проект деревянных гостиничных комнат под названием Movikheien. Эта разработка состоит из деревянных кают в Хагефьордени на юге Норвегии. Добраться до отеля можно только по пешеходной дорожке, а строить их будут по принципу "легкого прикосновения". Больше о норвежской разработке – читайте в материале.
Отель построен в труднодоступном месте в лесу, а потому строить дорогу к нему решили нецелесообразным, сообщает Inhabitat.
Читайте также: Ничего лишнего: IKEA разработала передвижной домик на 17 квадратных метров – фото
По словам архитекторов, пандемия коронавируса заставила многих норвежцев обратить внимание на путешествия собственной страной.
Домики приспосабливаются к ландшафту, а не наоборот / Фото Inhabitat
Эта разработка может похвастаться экологически чистым дизайном и социальной инклюзивностью. Ранее строительство посреди леса означало манипуляции естественным рельефом путем вырубки больших площадей леса для получения негабаритных сооружений с большими углеродными следам.
Несмотря на визуальную миниатюрность, внутри хватает места / Фото Inhabitat
Проект "Movikheien Cabins" нарушает эту тенденцию, где небольшие домики построены по принципу "легкого прикосновения" и предусматривают строительство с минимальным воздействием на окружающую среду и ландшафт.
Также каждый домик будет иметь просторную террасу / Фото Inhabitat
Каждая такая конструкция имеет площадь около 62 квадратных метров, и изготовлена с использованием 100% древесины.
К домиков придется идти около километра / Фото Inhabitat
Похожее: Политика нулевых отходов: как трехзвездочный отель может быть полезным – пример Аргентины, фото
Всего здесь построят 16 отдельных номеров, в которые можно добраться только пешеходными тропами, ведь строить автомобильную дорогу означало бы серьезное вмешательство в ландшафт.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
Бывший дом Джона Леннона и Йоко Оно продается за 36 миллионов долларов: фото особняка5 ноября , 22:37
-
Фасад из пивных банок: в США открыли магазин с необычным оформлением – фото3 ноября , 13:04