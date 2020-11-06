Тільки на своїх двох: в Норвегії розробили екологічний готель, до якого не доїде авто – фото
Норвезька архітектурна фірма Spacegroup представила проєкт деревяних готельних кімнат під назвою Movikheien. Ця розробка складається з деревяних кают в Хагефьордені, що на півдні Норвегії. Дістатись до готелю можна буде лише пішохідною стежкою, а будовані вони за принципом "легкого дотику". Більше про норвезьку розробку – читайте в матеріалі.
Готель побудований у важкодоступному місці серед лісу, а тому будувати дорогу до нього вирішили недоцільним, повідомляє Inhabitat.
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За словами архітекторів, пандемія коронавірусу змусила багатьох норвежців звернути увагу на подорожі власною країною.
Будиночки пристосовуються до ландшафту, а не навпаки / Фото Inhabitat
Ця розробка може похвалитися екологічно чистим дизайном та соціальною інклюзивністю. Раніше будівництво посеред лісу означало маніпуляції природним рельєфом шляхом вирубки великих площ лісу для отримання негабаритних споруд з великими вуглецевими слідами.
Попри візуальну крихітність, всередині вистачає місця / Фото Inhabitat
Проєкт "Movikheien Cabins" натомість порушує цю тенденцію, де невеличкі будиночки споруджені за принципом "легкого дотику" та передбачають будівництво з мінімальним впливом на навколишнє середовище та ландшафт.
Також кожен будиночок матиме простору терасу / Фото Inhabitat
Кожна така конструкція має площу близько 62 квадратних метрів, та виготовлена з використанням 100% деревини.
До будиночків доведеться йти кількасот метрів / Фото Inhabitat
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Загалом тут збудують 16 окремих номерів, до яких можна дістатись лише пішохідними стежками, адже будувати автомобільну дорогу означало б серйозне втручання у ландшафт.
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