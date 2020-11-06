Норвезька архітектурна фірма Spacegroup представила проєкт деревяних готельних кімнат під назвою Movikheien. Ця розробка складається з деревяних кают в Хагефьордені, що на півдні Норвегії. Дістатись до готелю можна буде лише пішохідною стежкою, а будовані вони за принципом "легкого дотику". Більше про норвезьку розробку – читайте в матеріалі.

Готель побудований у важкодоступному місці серед лісу, а тому будувати дорогу до нього вирішили недоцільним, повідомляє Inhabitat.

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За словами архітекторів, пандемія коронавірусу змусила багатьох норвежців звернути увагу на подорожі власною країною.



Будиночки пристосовуються до ландшафту, а не навпаки / Фото Inhabitat

Ця розробка може похвалитися екологічно чистим дизайном та соціальною інклюзивністю. Раніше будівництво посеред лісу означало маніпуляції природним рельєфом шляхом вирубки великих площ лісу для отримання негабаритних споруд з великими вуглецевими слідами.



Попри візуальну крихітність, всередині вистачає місця / Фото Inhabitat

Проєкт "Movikheien Cabins" натомість порушує цю тенденцію, де невеличкі будиночки споруджені за принципом "легкого дотику" та передбачають будівництво з мінімальним впливом на навколишнє середовище та ландшафт.



Також кожен будиночок матиме простору терасу / Фото Inhabitat

Кожна така конструкція має площу близько 62 квадратних метрів, та виготовлена з використанням 100% деревини.



До будиночків доведеться йти кількасот метрів / Фото Inhabitat

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Загалом тут збудують 16 окремих номерів, до яких можна дістатись лише пішохідними стежками, адже будувати автомобільну дорогу означало б серйозне втручання у ландшафт.