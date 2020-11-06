Так дешевле: в Португалии построили бюджетный жилой комплекс из сборного бетона – фото
Архитектурная студия Summary построила дешевое жилье в португальской долине Вале де Камбрия из сборных бетонных элементов. В общем получилось шесть независимых одноэтажных домов с общей террасой, что расположенные на вершине многофункциональной конструкции. Больше о дешевом бетонном жилье в Португалии – читайте в материале.
Дома возвели в центральной части Португалии, пишет Dezeen.
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Сборные бетонные модули использовались специально для ускорения строительства и содержания низких затрат, а следовательно создания бюджетного жилья.
Дома по своей сути является коробками, ведь внутри даже не предусмотрены перегородки / Фото Dezeen
Интересно, что жилые пространства расположены на большой бетонной плите, в помещении под которой сейчас совершенно пусто, но в будущем здесь может расположиться супермаркет.
Вместо бетонных перегородок здесь – стены желтого цвета / Фото Dezeen
Каждый дом имеет площадь 45 квадратных метров, а все его элементы собирают на заводе. Таким образом время на строительство серьезно сокращается.
Косые крыши добавляют дополнительной высоты потолку, а застекленные южные стены домов вносят свет в интерьеры.
Одна из стен в каждом доме – прозрачная / Фото Dezeen
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Внутри все перегородки кроме внешних имеют желтый цвет – это сделано для контраста с серым бетоном.
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