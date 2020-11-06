Так дешевше: в Португалії побудували бюджетний житловий комплекс зі збірного бетону – фото
Архітектурна студія Summary побудувала дешеве житло в португальській долині Вале де Камбрія із збірних бетонних елементів. Загалом вийшло шість незалежних одноповерхових будинків зі спільною терасою, які розташовані на вершині багатофункціональної конструкції. Більше про дешеве бетонне житло в Португалії – читайте в матеріалі.
Будинки звели в центральній частині Португалії, пише Dezeen.
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Збірні бетонні модулі використовувались спеціально для пришвидшення будівництва та утримання низьких витрат, а отже створення бюджетного житла.
Будинки за своєю суттю є коробками, адже всередині навіть не передбачені перегородки / Фото Dezeen
Цікаво, що житлові простори розташовані на великій бетонній плиті, в приміщенні під якою зараз абсолютно порожньо, але в майбутньому тут може розташуватись супермаркет.
Замість бетонних перегородок тут – стіни жовтого кольору / Фото Dezeen
Кожен будинок має площу 45 квадратних метрів, а всі його елементи збирають на заводі. Таким чином час на будівництво серйозно скорочується.
Косі дахи додають додаткової висоти стелі, а засклені південні стіни будинків вносять світло в інтер'єри.
Одна зі стін в кожному будинку – прозора / Фото Dezeen
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Всередині всі перегородки окрім зовнішніх мають жовтий колір – це зроблено для контрасту із сірим бетоном.
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