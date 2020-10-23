Бытует мнение, что строительная индустрия сегодня чрезвычайно развита и построить можно абсолютно все. Впрочем, даже с сегодняшними технологиями воплотить в жизнь некоторые смелые проекты даже столетней давности – технически невозможно. Предлагаем вашему вниманию 4 амбициозные архитектурные проекты, которые так и не построили.

Все эти проекты полностью готовы с соответствующими чертежами, но пока их воплотить в жизнь слишком рискованно, сообщает Дом 24.

Вас заинтересует: Проблема теней или почему США больше не главная страна небоскребов: детали

4 лучших нереализованных архитектурных проекты

Горизонтальный небоскреб от Захи Хадид / Гонконг



Одной из причин провала реализации проекта – политическая нестабильность в стране / Фото Skyrise

Гениальный архитектор, еще в начале 80-х годов представила амбициозный проект – построить на холмах Коулуна, что в Гонконге, горизонтальный небоскреб. Здесь должен был появиться дорогой отель с удачно продуманными открытыми и закрытыми зонами. Интересно, что построить его теоретически возможно, но инвестора так и не нашли через различные риски.

Хрустальный остров от Нормана Фостера / Москва



Проект был слишком дорогим / Фото Novate

Культурно-деловой центр "Хрустальный остров" разработал известный британский архитектор Норман Фостер. Это конусообразная башня, которая должна была достигать 450 метров в высоту. А общая площадь этажей составила бы 2,5 миллиона квадратных метров – это стало бы мировым рекордом.

Проектом бредил бывший мэр Москвы, однако после его отставки о комплексе все забыли, а новый глава города отказался от него.

Небесный город / Чикаго



На этих чертежах – мировой рекорд / Фото Novate

Знаменитый В США проект небоскреба The Illinois Sky City разработал Фрэнк Райт еще в конце 50-х. По готовым чертежам, здание должно иметь высоту 1703 метра, что вдвое больше Бурдж-Халифы. Райт представлял небоскреб на 528 этажей, а также подземный паркинг на 15 000 и даже стоянку для вертолетов.

Впрочем, более 60 лет назад человечество еще не обладало технологиями, которые помогли б реализовать проект.

Отель Attraction от Антонио Гауди / Нью-Йорк



Гауди известный всему миру благодаря своим работам в Испании / Фото Novate

Важно: Прорыв в мире моделирования архитектурных проектов: какие особенности инструмента для дизайнеров

Этот проект считается самым загадочным в карьере великого архитектора Антонио Гауди. Для начала, он разработал его не для родной Испании, а для Нью-Йорка. К тому же, отель в виде храма значительно опередил строительные технологии и даже сегодня ни одна компания не взялась реализовывать чертежи.

Планировалась, что высота проекта составит более 360 метров, а разработка появилась еще в 1906 году.