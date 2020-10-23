Побутує думка, що будівельна індустрія сьогодні надзвичайно розвинута і побудувати можна абсолютно все. Втім, навіть з сьогоднішніми технологіями втілити в життя деякі сміливі проєкти навіть сторічної давнини – технічно неможливо. Пропонуємо вашій увазі 4 амбіційні архітектурні проєкти, які так і не побудували.

Усі ці проєкти повністю готові з відповідними кресленнями, але поки їх втілити в життя занадто ризиковано, повідомляє Дім 24.

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4 кращих нереалізованих архітектурних проєкти

Горизонтальний хмарочос від Захи Хадід / Гонконг



Однією з причин провалу реалізації проєкту – є політична нестабільність в країні / Фото Skyrise

Геніальна архітекторка, ще на початку 80-х років представила амбіційний проєкт – побудувати на пагорбах Коулуна, що в Гонконгу, горизонтальний хмарочос. Тут мав постати дорогий готель з вдало продуманими відкритими та закритими зонами. Цікаво, що побудувати його теоретично можливо, але інвестора так і не знайшли через різноманітні ризики.

Кришталевий острів від Нормана Фостера / Москва



Проєкт був занадто дорогим / Фото Novate

Культурно-діловий центр "Кришталевий острів" розробив відомий британський архітектор Норман Фостер. Це конусоподібна вежа, яка мала б сягати до 450 метрів у висоту. А загальна площа поверхів становила б 2,5 мільйони метрів квадратних – це стало б світовим рекордом.

Проєктом марив колишній мер Москви, проте після його відставки про комплекс усі забули, а новий очільник міста відмовився від нього.

Небесне місто / Чикаго



На цих кресленнях – світовий рекорд / Фото Novate

Славнозвісний У США проєкт хмарочоса The Illinois Sky City розробив Френк Райт ще наприкінці 50-років. За готовими кресленнями, будівля мала б мати висоту 1703 метри, що вдвічі більше за Бурдж-Халіфу. Райт уявляв хмарочос на 528 поверхів, а також підземний паркінг на 15 тисяч та навіть стоянку для гелікоптерів.

Втім, понад 60 років тому людство ще не володіло технологіями, які б уможливили проєкт.

Готель Attraction від Антоніо Гауді / Нью-Йорк



Гауді відомий усьому світу через свої роботи в Іспанії / Фото Novate

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Цей проєкт вважають найбільш загадковим у кар'єрі великого архітектора Антоніо Гауді. Для початку, митець розробив його не для рідної Іспанії, а для Нью-Йорка. До того ж готель у вигляді храму значно випередив будівельні технології і навіть сьогодні жодна компанія не взялась реалізовувати креслення.

Планувалась, що висота проєкту складе понад 360 метрів, а розробка з'явилась ще у 1906 році.