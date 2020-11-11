В столице Тайваня – Тайбэе построили современный 128-метровый небоскреб жилого назначения. Новая 37-этажное здание получило стильный дизайн терракотового цвета и современные просторные квартиры. Также вокруг дома есть удобная инфраструктура. Больше о жилом небоскребе на Тайване – читайте в материале.

Архитекторы стремились интегрировать идентичность соседнего парка Шарлотта в дизайн здания, пишет Archdaily. К теме: В центре Манхэттена завершают строительство нового узкого небоскреба – фото Новый небоскреб расположен в непосредственной близости от нескольких универмагов, общественных зданий и культурных учреждений.

Доступ к террасам и балконам – изюминка новых небоскребов / Фото Archdaily Здание рассчитано на 148 квартир, общая площадь которых составит 33 000 квадратных метров. Также небоскреб стоит недалеко от центральной части города. Цокольный этаж здания предлагает будущим владельцам светлую квартиру с большими окнами, выходящими в парк.

Нижние этажи будут иметь высокие потолки / Фото Archdaily Жилое здание будет иметь четыре подъезда, а сердцевину конструкции будут обрамлять балконы. Кроме апартаментов, помещения будут предлагать доступ к библиотеке, тренажерного зала, бассейна, столовой и комнаты для переговоров.

С верхних этажей будет открываться прекрасный вид / Фото Archdaily Вас может заинтересовать: Швейцария продолжает "расти": в Базеле построят бизнес-центр с тремя небоскребами – фото По словам архитекторов, небоскреб разработан с первоочередным учетом потребностей жителей. Смотрите больше фото жилых небоскребов: