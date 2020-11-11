Теракотовий фасад та просторі квартири: на Тайвані побудували сучасний житловий хмарочос – фото
В столиці Тайваню – Тайбеї побудували сучасний 128-метровий хмарочос житлового призначення. Нова 37-поверхова будівля отримала стильний дизайн теракотового кольору та модерні просторі квартири. Також навколо будинку є зручна інфраструктура. Більше про житловий хмарочос на Тайвані – читайте в матеріалі.
Архітектори прагнули інтегрувати ідентичність сусіднього парку Шарлотта в дизайн будівлі, пише Archdaily.
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Новий хмарочос розташований в безпосередній близькості від кількох універмагів, громадських будівель та культурних закладів.
Доступ до терас та балконів – родзинка нових хмарочосів / Фото Archdaily
Будівля розрахована на 148 квартир, загальна площа яких становитиме 33 тисячі метрів квадратних. Також хмарочос стоїть неподалік центральної частини міста.
Цокольний поверх будівлі пропонує майбутнім власникам світлу квартиру з великими вікнами, що виходять в парк.
Нижні поверхи матимуть високі стелі / Фото Archdaily
Житлова будівля матиме чотири під'їзди, а серцевину конструкції обрамлятимуть балкони.
Окрім апартаментів, приміщення пропонуватиме доступ до бібліотеки, тренажерного залу, басейну, їдальні та кімнати для переговорів.
З верхніх поверхів відкриватиметься прекрасний краєвид / Фото Archdaily
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За словами архітекторів, хмарочос розроблений з першочерговим урахуванням потреб мешканців.
Дивіться більше фото житлових хмарочосів:
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