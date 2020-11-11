В столиці Тайваню – Тайбеї побудували сучасний 128-метровий хмарочос житлового призначення. Нова 37-поверхова будівля отримала стильний дизайн теракотового кольору та модерні просторі квартири. Також навколо будинку є зручна інфраструктура. Більше про житловий хмарочос на Тайвані – читайте в матеріалі.

Архітектори прагнули інтегрувати ідентичність сусіднього парку Шарлотта в дизайн будівлі, пише Archdaily. До теми: В центрі Мангеттена завершують будівництво нового вузького хмарочоса – фото Новий хмарочос розташований в безпосередній близькості від кількох універмагів, громадських будівель та культурних закладів.

Доступ до терас та балконів – родзинка нових хмарочосів / Фото Archdaily Будівля розрахована на 148 квартир, загальна площа яких становитиме 33 тисячі метрів квадратних. Також хмарочос стоїть неподалік центральної частини міста. Цокольний поверх будівлі пропонує майбутнім власникам світлу квартиру з великими вікнами, що виходять в парк.

Нижні поверхи матимуть високі стелі / Фото Archdaily Житлова будівля матиме чотири під'їзди, а серцевину конструкції обрамлятимуть балкони. Окрім апартаментів, приміщення пропонуватиме доступ до бібліотеки, тренажерного залу, басейну, їдальні та кімнати для переговорів.

З верхніх поверхів відкриватиметься прекрасний краєвид / Фото Archdaily Вас може зацікавити: Швейцарія продовжує "рости": в Базелі побудують бізнес-центр з трьома хмарочосами – фото За словами архітекторів, хмарочос розроблений з першочерговим урахуванням потреб мешканців. Дивіться більше фото житлових хмарочосів: