В виде пчелиных сотов: в Италии разработали жилье будущего – фото
В рамках архитектурного конкурса итальянец Джанлука Сантосуоссо создал свое видение жилья будущего, которое назвал "HIVE". В основе проекта – многоквартирные модульные дома, которые сделаны в виде пчелиных сотов. Больше о жилье будущего – читайте в материале.
Дома будут нейтральными к окружающей среде, и не потребуют больших энергетических затрат, сообщает Inhabitat.
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Проект разработан для серийного строительства из деревянного каркаса. Дома построены в форме пчелиных сотов и приспособлены для энергообеспечения с помощью возобновляемых источников энергии. Также в проекте предусмотрена установка конструкций по очистке сточных вод.
Также в домах будет много зелени / Фото Inhabitat
Разработчик видит такой дом удачно интегрированным в окружающую среду, а необходимая энергия и пища должны были бы производиться на месте.
Если будет способствовать климат, то квартиры можно будет делать "открытыми" / Фото Inhabitat
Каждая квартира здесь также будет достаточно автономной, а потому строители легко смогут добавлять или демонтировать какую-то из них. После окончания эксплуатации дома, его легко можно будет утилизировать, а некоторые элементы – использовать повторно.
Интерьер в квартирах будет выполнен в духе минимализма / Фото Inhabitat
Мы намерены предоставить нашему проекту широкий спектр объектов общей собственности и общего пользования, которые дадут возможность людям, семьям и общинам быть самодостаточными,
– объяснил архитектор.
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Квартиры также будут небольшими / Фото Inhabitat