Останнім часом крихітні будиночки стали надзвичайно популярними. Проте, якщо сучасні поодинокі мініатюрні помешкання стають чимось звичним, то організовані спільноти прихильників міні-житла в багатьох країнах навіть не мають чіткого статусу. Читайте більше про різні світові спільноти мешканців маленьких будинків.

Останнім часом мінімалізм у всьому став надзвичайно популярним, повідомляє Archdaily.

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Більшість мініатюрних будинків у цьому списку мають близько 46 квадратних метрів площі та розташовані за містом.

4 спільноти мешканців маленьких будиночків з усього світу

Спар, Техас (США)



Це місто вирізняється кольоровими будиночками / Фото Archdaily

Перше місто в США, де приймають крихітні будинки. Спар є класичним прикладом спільноти власників крихітних будинків. Закликаючи до збереження сільського життя та поваги до природи, мешканці наголошують, що будиночки в малих містах дають максимум свободи та самодостатності.

Хоч переїхати сюди може кожен охочий, усі крихітні будинки повинні мати дерев'яні або металеві обрамлення, туалети, що підключаються до міських комунальних служб. Місто хоч і віддалене від інших населених пунктів, тут все ж є швидкісний інтернет.

Терас, Британська Колумбія (Канада)



Власники мають усі зручності, які є у великих містах / Фото Archdaily

Аналогом міста Спар в Канаді є саме Терас. Розташоване у віддаленому лісовому районі Британської Колумбії, оточеному горами та річкою. Тут можна орендувати будинок за 700 американських доларів на місяць або ж поставити власне житло.

Містечко підключене до комунікацій – тут навіть відбувається прибирання снігу, а мешканці сортують сміття. Також високою популярністю у місцевих користуються власні барбекю-зони.

Поля Куркку, префектура Чіба (Японія)



Тут дозволене лише короткострокове перебування / Фото Archdaily

В засноване музичним продюсером Такеші Кобаясі містечко, входять дерев'яні будиночки, більшість з яких на колесах. Також тут є ферма з органічних овочів, ранчо для кур, крита їдальня, де подають страви з ферми, художні інсталяції на відкритому повітрі, тощо.

Крихітне місто доступне лише для короткострокового проживання, але досвід єднання з природою в такому місці є незабутнім.

Мурівай, Нова Зеландія



Це містечко поки на стадії розробки / Фото Archdaily

Ця крихітна спільнота поки на стадії розробки. Засновник майбутнього містечка підприємець Кайрон Госс планує, щоб село складалося з крихітних будиночків, які побудовані їх власниками, підкреслюючи свободу та самодостатність.

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У центрі містечка було б кафе та коворкінг. Хоча воно ще не побудоване, але має на меті розширити можливості руху крихітних будинків у Новій Зеландії, де раніше існували юридичні труднощі з такою забудовою.