В городе Сур, что на юге Ливана, открыли банк в большой бетонной капсуле. Региональный филиал одного из местных банков разместился в бетонной постройке, которая осталась после гражданской войны в Ливане. Помещение осовременили, а под капсулой добавили подземный паркинг. Больше о филиале банка в бетонной постройке – читайте в материале.

Прямоугольная конструкция с закругленной стороной не имеет фундамента и стоит на окраине города, информирует Archdaily.

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Грубая конструкция практически лишена окон, но стена из закругленной стороны почти полностью прозрачна. Также здание имеет внутренний дворик. Здесь прозрачные стены и именно через них попадает солнечный свет и делает помещение более светлым.



Сейчас помещение оборудовали современными технологиями / Фото Archdaily

Интерьер, как и внешний вид банка выполнен в серых тонах, ведь бетон здесь необработанный. Под зданием добавили одноуровневый подземный паркинг, к которому можно добраться по лестнице.



Паркинг рассчитан на машины работников компании / Фото Archdaily

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Помещение находится на окраине города, а рядом уже располагаются сельскохозяйственные угодья.

Смотрите больше фото банка в бетонной капсуле: