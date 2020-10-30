У місті Сур, що на півдні Лівану, відкрили банк у великій бетонній капсулі. Регіональна філія одного з тамтешніх банків розмістилась в бетонній споруді, яка залишилась після громадянської війни в Лівані. Приміщення осучаснили, а під капсулою додали підземний паркінг. Більше про філію банку в бетонній споруді – читайте в матеріалі.

Прямокутна конструкція із заокругленим боком не має фундаменту та стоїть на околиці міста, інформує Archdaily.

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Брутальна конструкція практично позбавлена вікон, але стіна із заокругленого боку майже повністю прозора. Також будівля має внутрішній дворик. Тут прозорі стіни і саме через них потрапляє сонячне світло і робить приміщення світлішим.



Зараз приміщення обладнали сучасними технологіями / Фото Archdaily

Інтер'єр, як і зовнішній вигляд банку виконаний у сірих тонах, адже бетон тут необроблений. Під будівлею додали однорівневий підземний паркінг, до якого можна дістатись по сходах.



Паркінг розрахований на автомобілі працівників компанії / Фото Archdaily

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Приміщення стоїть на околиці міста, а поряд вже розташовуються сільськогосподарські угіддя.

Дивіться більше фото банку в бетонній капсулі: