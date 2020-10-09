Британская архитектурная студия Squire & Partners создала вытянутый черный общественный центр в парке рядом с ветряной мельницей в городе Брикстон, что рядом с Лондоном. Этот деревянный ветряк считается последним действующим в столице. Теперь у мельницы снова многолюдно, да еще и стильно. Больше о новом пространстве – читайте в материале.

Новое здание стоит в небольшом парке на юге Лондона рядом с последней действующей мельницей в городе, сообщает Dezeen.

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Архитекторы специально спроектировали именно одноэтажное здание, чтобы оно не конкурировало с ветряной мельницей, а наоборот подчеркивало ее изящество.



Остальные ветряки в окрестностях Лондона уже остановили свою работу / Фото Dezeen

Ранее в этом парке было несколько ветряков и много вспомогательных помещений, но большинство из них были разрушены более 40 лет назад.

Мы знали, что все вспомогательные здания мельницы с его первобытных времен отсутствуют. В них когда-то находилось жилье и магазин мельника,

– рассказали архитекторы.



Работники общественного центра / Фото Dezeen

Здание имеет двускатный каркас с двумя торцевыми двускатными стенами, сделанными из вымытой сажей кирпича и черной доски. Помещение предназначено для тех, кто хочет больше узнать о профессии мельника.

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Общественный центр позволил зарабатывать администрации ветряка, ведь содержание сооружения для местной общины оказалось непосильным бременем.

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