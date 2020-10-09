Біля останнього вітряка Лондона: фото стильного громадського простору з Великої Британії
Британська архітектурна студія Squire & Partners створила витягнутий чорний громадський центр у парку поряд з вітряком місті Брикстон, що поруч з Лондоном. Цей дерев'яний вітряк вважається останнім діючим у столиці. Тепер біля млина знову багатолюдно, та ще й стильно. Більше про новий простір – читайте в матеріалі.
Нова будівля стоїть у невеликому парку на півдні Лондона поруч із останнім чинним вітряком у місті, повідомляє Dezeen.
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Архітектори спеціально спроєктували саме одноповерхову будівлю, щоб та не конкурувала з вітряком, а навпаки підкреслювала його витонченість.
Решта вітряків в околицях Лондона вже зупинили свою роботу / Фото Dezeen
Раніше в цьому парку було кілька вітряків та багато допоміжних приміщень, але більшість з них були зруйновані понад 40 років тому.
Ми знали, що всі допоміжні будівлі вітряка з його первісних часів відсутні. Там містилось житло і магазин мельника,
– розповіли архітектори.
Працівники громадського центру / Фото Dezeen
Будівля має двосхилий каркас з двома торцевими двосхилими стінами, зробленими з вимитої сажею цегли та чорної дошки. Приміщення призначене для тих, хто хоче більше дізнатись про професію мельника.
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Громадський центр дав змогу заробляти адміністрації вітряка, адже утримання споруди для місцевої громади виявилось непосильним тягарем.
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