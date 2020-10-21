Гірський курорт, який став відомим завдяки серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" справді приймав гостей, але через пандемію коронавірусу його виставили на аукціон. Власники хотіли отримати близько 6 мільйонів доларів за весь комплекс, апелюючи до популярності головного приміщення, яке засвітилося у серіалі. Більше про елітний курорт з серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – читайте в матеріалі.

Курорт був зведений ще у 60-х роках минулого століття, та розташований неподалік Нью-Йорка, повідомляє Dwell.

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Серіал



Рейчел Броснахан в серіалі / Фото Dwell

Акторка Рейчел Броснахан у серіалі "Дивовижна місіс Мейзел" зіграла роль Міріам "Мідж" Мейзел. За сюжетом, від головної героїні іде чоловік Джоел через роман на стороні. Місіс Мейзел, яка була зразковою дружиною та домогосподаркою, залишається з двома дітьми.

Від безвиході вона іде у клуб, в якому раніше її колишній чоловік читав стендапи (здебільшого невдало). Удача посміхається Мейзел і та швидко завойовує популярність.

Згаданий будинок з'являється в кількох епізодах, коли Мейзел приєднується до своїх батьків на щорічних канікулах на гірському курорті.

Курорт



Стільки людей тут відпочивали лише у серіалі / Фото Dwell

Показаний в серіалі гірський курорт справді приймав гостей з 1869 року. Головна будівля розташована на березі озера, а загальна площа рекреаційної зони становить понад 400 гектарів. Головною особливістю відомої споруди є окрема кімната з боулінгом та баром, а на території є кілька окремих котеджів.

Курорт здатен вмістити 250 гостей одночасно, також тут є кілька полів для гольфу і майже 2 кілометри пляжу.

Проблеми



Інфраструктура тут дуже хороша / Фото Dwell

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Попри невелику популярність через серіал, курорт вже довгий час є збитковим. Пандемія коронавірусу, схоже, остаточно добила терпіння власників і вони виставили його на продаж. Втім, поки не було жодного охочого, який готовий викласти 6 мільйонів доларів за цю власність.

Дивіться більше фото гірського курорту з серіалу "Дивовижна місіс Мейзел":