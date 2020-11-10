Втомилися від акваріумів: архітектори створили затишний готель, який схожий на каміння – фото
Пара архітекторів Девіт і Мері Джілавян створили власну концепцію готелю, який у їхній розробці схожий на набір величезних білих каменів, які створені штучно. Кімнати майже не мають вікон, проте містять камін та є дуже затишними. Більше про готель в камінні – читайте в матеріалі.
Поки готель складається з трьох штучних каменів, пише His.ua.
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Спочатку планувалось будувати кожен окремий номер у справжньому камінні, але в процесі проєктування від такої амбітної ідеї відмовились.
Поки готель складається з трьох окремих конструкцій / Фото His.ua
Все, що створено природою – ідеальне. Люди ніколи не зможуть досягти цієї досконалості, але ми можемо бачити і вчитися у природи. Тому кожна архітектурна форма цього готелю буде створюватися з залізобетону і облицьовуватися гіпсом, що імітує натуральний камінь,
– пояснили архітектори.
Архітектори хотіли створити справді затишний готель / Фото His.ua
Цей готель Давіт та Мер позиціюють як протилежність сучасним будинкам.
Ми втомилися від сучасних проєктів будинків, які виглядають як акваріум з чотирма скляними стінами. Ми не хотіли, щоб в будинок проникало багато світла, тому тут всього пара вікон,
– розповідають розробники.
Вночі їх підсвічують червоним кольором / Фото His.ua
Проєкт ставить собі за мету занурити гостя у справжню печерну атмосферу, в якій мешкали предки людей. Інтер'єр дворівневих номерів пропонує сховатися від світу та відпочити у тиші та спокої.
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Дивіться більше фото готелю в штучному камінні:
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