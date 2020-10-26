"Гімназія А" – освітній заклад у київському житловому комплексі "Комфорт Таун". Він розрахований на 600 осіб та має автономне екологічне опалення. Окрім комфортних класів тут розвинута спортивна інфраструктура та рекреаційні зони. Більше про одну з кращих шкіл Києва – читайте в матеріалі.

Гімназія розташована на лівому березі Києва, повідомляє Archdaily.

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Однією з головних особливостей школи є її дах, який гармоніює з будівлями в житловому комплексі поряд. А посередині приміщення є великий внутрішній дворик.



Будівля отримала стильний екстер'єр / Фото Archdaily

Державні та адміністративні приміщення розташовані на першому поверсі. Окрім кафе та їдальні тут є шафки для одягу, медичний центр, тренажерний зал та бібліотека, яка облаштована як навчальний центр.



Територія навколо школи стала громадським простором / Фото Archdaily

Також в гімназії добре розвинута спортивна інфраструктура. Тут облаштовані три спортзали – для баскетболу та мініфутболу, волейболу, а також тренажерний зал для фітнесу та хореографії. Також є велике футбольне поле з штучним покриттям.

У школі передбачений актовий зал на 200 осіб, артстудія та репетиційна кімната. Молодші класи мають окремий корпус. Для них створено окрему зону відпочинку. Так, у перервах вони можуть лежати на "траві", ховатися в "будиночках" або кататися на "лозах".



Так виглядає шкільна лабораторія / Фото Archdaily

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Цікаво, що приміщення гімназії не під'єднано до міської теплової мережі, а опалення відбувається через використання геотермальних помп. Таким чином шкільна будівля не накладає навантаження на мережу міста та отримує енергію, не викидаючи парникових газів та не забруднюючи довкілля.

Дивіться більше фото київської гімназії в "Комфорт Тауні":