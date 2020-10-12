Лондонська архітектурна компанія RCK розробила проєкт селища для пенсіонерів з нульовим рівнем викидів вуглецю. Загалом 140 квартир із загальною площею у 15 000 квадратних метрів стануть найбільш екологічним населеним пунктом в країні. Більше про екологічне житло дял пенсіонерів у Великій Британії – читайте в матеріалі.

Житло розробили для міста британського міста Честер, повідомляє Archdaily.

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Як пояснює команда дизайнерів, їхня пропозиція має на меті "підняти планку" для пенсійного житла та згуртованості громад. Формально проєкт включатиме шість вілл, а також комунальні приміщення, які будуть відкриті для громадськості та організовані навколо центральної алеї біля парку



Екологічне село буде призначене лише для пенсіонерів / Фото Archdaily

До міста не можна буде їздити на автомобілях, які забруднюють навколишнє середовище. Саме житло буде "прилягати до громадського парку з численними пішохідними шляхами та велодоріжками".



Автомобілі тут будуть екологічними / Фото Archdaily

Село з нульовими показниками забруднення екології очікує рішення від ради міста Честер до січня 2021 року. Після цього проєкт почнуть втілювати в життя.

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Зразок плану міста Честер / Фото Archdaily