Дизайнерская студия CROX разработала концептуальный вертикальный парк для города Сан-Хосе, штат Калифорния. Конструкцию уже успели окрестить "кольцом Сан-Хосе", которая будет символизировать единство и историческую преемственность. Больше о футуристическом вертикальном парке – читайте в материале.

Знаковый проект создан за разработкой архитектора Лин Конграна, пишет Archdaily.

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Конструкция является огромной металлической скульптурой, на которой высажены деревья. Проект разрабатывали как общедоступную художественную работу и коммунальное пространство для наблюдения за городом и наслаждения природой в вертикальном парке.



В общем парк будет обычным, но на краю разместят скульптуру / Фото Archdaily

Создавая футуристическое видение, команда хотела изменить внешний вид города разнообразными элементами.



Сверху будут расти деревья и кусты / Фото Archdaily

Дизайн рассматривал использования компонента лесов, озер, валунов, пустынь и равнин, чтобы охватить различные смешанные функции.



Конструкция может стать одной из самых узнаваемых в городе / Фото Archdaily

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На территории парка разместят общественные и коммунальные помещения, а также спортивные площадки, театры, библиотеки, рестораны, центры для посетителей, выставочные залы и тому подобное.