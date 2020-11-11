Дизайнерська студія CROX розробила концептуальний вертикальний парк для міста Сан-Хосе, що у штаті Каліфорнія. Конструкцію вже встигли охрестити "кільцем Сан-Хосе", яка символізуватиме єдність та історичну спадкоємність. Більше про футуристичний вертикальний парк – читайте в матеріалі.

Знаковий проєкт створений за розробкою архітектора Лін Конграна, пише Archdaily.

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Конструкція є величезною металевою скульптурою, на якій висаджено дерева. Проєкт розробляли як загальнодоступну художню роботу та комунальний простір для спостереження за містом та насолоди природою у вертикальному парку.



Загалом парк буде звичайним, але на краю розмістять скульптуру / Фото Archdaily

Створюючи футуристичне бачення, команда хотіла змінити зовнішній вигляд міста різноманітними елементами.



Зверху будуть рости дерева та кущі / Фото Archdaily

Дизайн розглядав використання компоненту лісів, озер, валунів, пустель та рівнин, щоб охопити різноманітні змішані функції.



Конструкція може стати однією з найвпізнаваніших у місті / Фото Archdaily

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На території парку розмістять громадські та комунальні приміщення, а також спортивні майданчики, театри, бібліотеки, ресторани, центри для відвідувачів, виставкові зали, тощо.