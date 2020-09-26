В нідерландському місті Роттердам будують музей-депо. Зовні він нагадуватиме велику салатницю із зеленню нагорі. Колекція на понад 150 тисяч предметів міститиметься у будівлі з блискучим фасадом. Облицювання складатиметься з 6 609 квадратних метрів скла, які розділені на 1664 дзеркальних панелей. Більше про масштабний проєкт з Нідерландів – читайте в матеріалі.

Нагорі планують облаштувати фасад з рестораном та деревами, а загальна висота споруди складає 35 метрів, інформує Archdaily.

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Кожне виставкове приміщення в музеї матиме кліматичний контроль та організоване у п'ять різних кліматичних зон, які застосували відповідно до творів мистецтва, виготовлених з різних матеріалів: металу, пластику, органіки / неорганіки та фотографії.



"Салатниця" розташована поряд з парком / Фото Archdaily

Головною родзинкою свого проєкту розробники називають центральний зал – атріум з перехрещеними сходами та скляними перегородками.

Цей атріум проведе відвідувачів до виставкових залів, пропонуючи їм унікальний досвід та можливість дізнатись, як всесвітньо відомий музей утримує та дбає про свою колекцію мистецтв. Мистецькі виставки зроблені в усій будівлі, починаючи з вестибюля на першому поверсі і продовжуючи по всьому шляху через будівлю.



Головний зал сполучать з усіма іншими за допомогою сходів / Фото Archdaily

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До ресторану, що на даху, можна буде дістатись експрес-ліфтом із першого поверху. Саме дах пропонує відвідувачам неймовірний краєвид на місто Роттердам.

Дивіться більше фото музею-салатниці з Нідерландів: