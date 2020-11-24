В Лондоне рядом с посольством США возводят новый жилой комплекс под названием "Embassy Gardens". Новый комплекс будет состоять из нескольких жилых зданий. Между двумя из них планируют создать небольшой прозрачный мост, который наполнят водой. Больше об уникальном открытом бассейне в Лондоне – читайте в материале.

Бассейн расположится на высоте 35 метров над землей, а сам мост будет иметь 25 метров в длину. Проект презентовали давно, но сегодня происходят уже завершающие работы, пишет Novate.

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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки сдачи объекта, но прогнозируется, что уже весной 2021 состоится торжественное его открытие.



Оба дома десятиэтажные / Фото The Sun

Разработка называется "Sky Pool", а по словам разработчика, мост пока не имеет аналогов в мире. На крышах 10-этажных домов планируют обустроить зеленые зоны, а соединит их бассейн с прозрачным дном и боками. Рядом с бассейном также будет узкий мостик.



Технология прошла все необходимые тесты / Фото The Sun

В целом новый бассейн способен вместить 148 тысяч литров воды, а общий бюджет всего проекта превышает один миллиард долларов.



Жилье в этом комплексе не из дешевых / Фото The Sun

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Цены на квартиры в этом жилом комплексе стартуют от 730 тысяч долларов, а за квартиру с доступом на крышу придется выложить около 6 миллионов в американской валюте.

Смотрите видеопрезентацию нового жилого комплекса из Лондона: