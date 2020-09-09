У рамках архітектурного конкурсу італієць Джанлука Сантосуоссо створив своє бачення житла майбутнього, яке назвав "HIVE". В основі проєкту є багатоквартирні модульні будинки, які зроблені у вигляді бджолиних стільників. Більше про житло майбутнього – читайте в матеріалі.

Будинки будуть нейтральними до навколишнього середовища, та не потребуватимуть великих енергетичних витрат, повідомляє Inhabitat.

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Проєкт розроблений для серійного будівництва з дерев'яного каркаса. Будинки побудовані у формі бджолиних стільників та пристосовані для енергозабезпечення за допомогою відновлюваних джерел енергії. Також в проєкті передбачено встановлення конструкцій з очищення стічних вод.



Також в будинках буде багато зелені / Фото Inhabitat

Розробник вбачає такий будинок вдало інтегрованим у навколишнє середовище, а необхідна енергія та їжа мали б виготовлятись на місці.



Якщо сприятиме клімат, то квартири можна буде робити "відкритими" / Фото Inhabitat

Кожна квартира тут також буде доволі автономною, а тому будівельники легко зможуть додавати або демонтувати якусь з них. Після закінчення експлуатації будинку, його легко можна буде утилізувати, а деякі елементи використати повторно.



Інтер'єр в квартирах буде виконаний в дусі мінімалізму / Фото Inhabitat

Ми маємо намір надати нашому проєкту широкий спектр об'єктів спільної власності та спільного користування, які дадуть можливість людям, сім'ям та громадам бути самодостатніми,

– пояснив архітектор.

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Квартири також будуть невеличкими / Фото Inhabitat