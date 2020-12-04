Частный дом в форме буквы "U" появился в городе Ула, что в Турции. Помещение формируют две перевернутые бетонные оболочки, а стены сделаны из камня. Всего в ходе строительства дома было использовано только три основные строительные материалы. Больше о стильном жилье из Турции, читайте в материале.

Строительные материалы, из которых строили жилье, отражает распространенные для этого региона Турции материалы, пишет Archdaily.

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Помещение делится на два пространства: большее содержит гостиную, столовую и рабочий кабинет. Зато меньше состоит из двух одинаковых спален с ванными комнатами.



Двор дома усыпано гравием / Фото Archdaily

Центральное соединительное пространство вместо сделан из стекла как спереди, так и сзади дома. Стекло было добавлено для создания контраста с тяжелыми бетонными конструкциями, а также для того, чтобы добавить естественного света внутрь.



Интерьер помещения выполнен в светлых тонах / Фото Archdaily

В композиции использованы 3 материалы: бетон, местный конгломератный камень и дуб.



Дом имеет несколько входов / Фото Archdaily

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Внутри здания используется естественный поток воздуха для вентиляции, гибридная солнечная система для электроснабжения, а питьевая вода поступает из артезианской скважины. Можно сказать, что это современное и простое решение одновременно для дома и офиса современности.

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