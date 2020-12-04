У вигляді перевернутої літери "U": в Туреччині побудували будинок з трьох матеріалів – фото
Приватний будинок у формі літери "U" постав у місті Ула, що в Туреччині. Приміщення формують дві перевернуті бетонні оболонки, а стіни зроблені з каменю. Загалом під час будівництва будинку було використано лише три основні будівельні матеріали. Більше про стильне житло з Туреччини, читайте в матеріалі.
Будівельні матеріали, з яких будували житло, відображає поширені для цього регіону Туреччини матеріали, пише Archdaily.
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Помешкання поділяється на два простори: більший містить вітальню, кухню, їдальню та робочий кабінет. Натомість менший складається з двох однакових спалень із ванними кімнатами.
Подвір'я будинку всипане гравієм / Фото Archdaily
Центральний сполучний простір натомість зроблений зі скла як спереду, так і ззаду будинку. Скло було додане для створення контрасту з важкими бетонними конструкціями, а також для того, щоб додати природного світла всередину.
Інтер'єр помешкання виконаний у світлих тонах / Фото Archdaily
У композиції використано 3 матеріали: бетон, місцевий конгломератний камінь та дуб.
Будинок має кілька входів / Фото Archdaily
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Всередині будівлі використовується природний потік повітря для вентиляції, гібридна сонячна система для електропостачання, а питна вода постачається з артезіанської свердловини. Можна сказати, що це сучасне та просте рішення водночас для дому та офісу сучасності.
Дивіться більше фото будинку у формі літери "U" в Туреччині:
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