В селі Дземброня Івано-Франківської області з'явився віддалений будиночок під назвою "Дзен Хата". Головна особливість цього гестхаусу є поєднання готельних зручностей та унікального краєвиду з вікна. З будиночка видно частину найвищого гірського хребта українських Карпат – Чорногори. Найкраще проглядаються Говерла та піп Іван. Більше про будиночок – читайте в матеріалі.

"Дзен Хата" побудована на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря, повідомляє Lviv 1925.

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Будинок доступний для бронювання круглий рік. Приміщення ідеально підійде для 2-4 людей, що найкраще підійде для відпочинку пари або невеликої сім'ї.



Головна перевага будинку – краєвиди / Фото Дзен Хата

З основних послуг, у гестхаусі запропонують: швидкий інтернет, ортопедичний матрац, розкладний диван, стіл, стілець, пічку на дровах, індукційну плиту, необхідний посуд, туалет, душ та навіть кавову машину.

Надворі є веранда з кам'яною підлогою і розкладним кріслом, також поряд можна розвести вогнище.



Будиночок пропонує невеличке подвір'я / Дзен Хата

Головним мінусом є інфраструктура, адже навіть до центру Дземброні пішки доведеться йти близько 2,5 кілометрів. Дістатись сюди на власному авто теж буде нелегко через фактичну відсутність дороги. Словом, будинок справді віддалений, тому цілком підійде для усамітнення.



Всередині будинок обшитий деревом / Фото Дзен Хата

Також, саме з Дземброні найкраще починати сходження на гори Піп Іван, Менчул, Бребенескул, Говерлу. Також недалеко розташовані Водоспад Гук та озеро Бребенескул.

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Розташування будинку дозволяє зробити чудову прогулянку по Чорногорі поряд / Фото Дзен Хата