Вместо аэропорта: в Гонконге построят большой небоскреб на месте старого терминала – фото
Архитектурная фирма Snøhetta представила проект переосмысления пространства на месте старого аэропорта Гонконга. Здесь планируют обустроить многофункциональный небоскреб площадью 170 000 квадратных метров. Больше о новом небоскребе в Гонконге – читайте в материале.
Новая 200-метровая башня частично сливаться с сохранившимися сооружениями аэропорта, сообщает Archdaily.
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Служа международным аэропортом Гонконга с 1925 по 1998 год, аэропорт Кай Так был запущен и заменен новым и большим в Чек-Лап-Кок, что в 30 километрах на запад. Некоторое время старый аэропорт почти не использовался, а сейчас превращается в полноценный центральный деловой район.
Наряду с новым проектом располагаются старые помещения / Фото Archdaily
Место для небоскреба имеет удобное расположение с видом на гавань и реку. К тому же, рядом есть станция метро.
Новая площадь призвана справиться с потоком пешеходов / Фото Archdaily
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Внутри созданы крупные торговые площади и залы, а в центре здания есть большой атриум площадью почти 66 000 квадратных метров. На крыше же есть большой сад, а само здание хорошо соединяет помещение с площадью рядом и набережной.
Смотрите больше фото нового небоскреба в Гонконге:
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