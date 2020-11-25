Архитектурная фирма Snøhetta представила проект переосмысления пространства на месте старого аэропорта Гонконга. Здесь планируют обустроить многофункциональный небоскреб площадью 170 000 квадратных метров. Больше о новом небоскребе в Гонконге – читайте в материале.

Новая 200-метровая башня частично сливаться с сохранившимися сооружениями аэропорта, сообщает Archdaily.

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Служа международным аэропортом Гонконга с 1925 по 1998 год, аэропорт Кай Так был запущен и заменен новым и большим в Чек-Лап-Кок, что в 30 километрах на запад. Некоторое время старый аэропорт почти не использовался, а сейчас превращается в полноценный центральный деловой район.



Наряду с новым проектом располагаются старые помещения / Фото Archdaily

Место для небоскреба имеет удобное расположение с видом на гавань и реку. К тому же, рядом есть станция метро.



Новая площадь призвана справиться с потоком пешеходов / Фото Archdaily

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Внутри созданы крупные торговые площади и залы, а в центре здания есть большой атриум площадью почти 66 000 квадратных метров. На крыше же есть большой сад, а само здание хорошо соединяет помещение с площадью рядом и набережной.

Смотрите больше фото нового небоскреба в Гонконге: