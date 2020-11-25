Замість аеропорту: в Гонконгу побудують великий хмарочос на місці старого терміналу – фото
Архітектурна фірма Snøhetta презентувала проєкт переосмислення простору на місці старого аеропорту Гонконга. Тут планують облаштувати багатофункціональний хмарочос площею у 170 тисяч квадратних метрів. Більше про новий хмарочос в Гонконгу – читайте в матеріалі.
Нова 200-метрова вежа частково зливатиметься зі збереженими спорудами аеропорту, повідомляє Archdaily.
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Служачи міжнародним аеропортом Гонконгу з 1925 по 1998 рік, аеропорт Кай Так був занедбаний і замінений новим і більшим в Чек-Лап-Кок, що в 30 кілометрах на захід. Якийсь час старий аеропорт майже не використовувався, а зараз перетворюється на повноцінний центральний діловий район.
Поряд з новим проєктом розташовуються старі приміщення / Фото Archdaily
Місце для хмарочоса має зручне розташування з краєвидом на гавань та річку. До того ж поряд є станція метро.
Нова площа покликана впоратись з потоком пішоходів / Фото Archdaily
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Всередині створені великі торгові площі та зали, а в центрі будівлі є великий атріум площею майже 66 000 квадратних метрів. На даху ж є великий сад, а сама будівля добре з'єднує приміщення з площею поряд та набережною.
Дивіться більше фото нового хмарочоса в Гонконгу:
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