Архітектурна фірма Snøhetta презентувала проєкт переосмислення простору на місці старого аеропорту Гонконга. Тут планують облаштувати багатофункціональний хмарочос площею у 170 тисяч квадратних метрів. Більше про новий хмарочос в Гонконгу – читайте в матеріалі.

Нова 200-метрова вежа частково зливатиметься зі збереженими спорудами аеропорту, повідомляє Archdaily.

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Служачи міжнародним аеропортом Гонконгу з 1925 по 1998 рік, аеропорт Кай Так був занедбаний і замінений новим і більшим в Чек-Лап-Кок, що в 30 кілометрах на захід. Якийсь час старий аеропорт майже не використовувався, а зараз перетворюється на повноцінний центральний діловий район.



Поряд з новим проєктом розташовуються старі приміщення / Фото Archdaily

Місце для хмарочоса має зручне розташування з краєвидом на гавань та річку. До того ж поряд є станція метро.



Нова площа покликана впоратись з потоком пішоходів / Фото Archdaily

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Всередині створені великі торгові площі та зали, а в центрі будівлі є великий атріум площею майже 66 000 квадратних метрів. На даху ж є великий сад, а сама будівля добре з'єднує приміщення з площею поряд та набережною.

Дивіться більше фото нового хмарочоса в Гонконгу: