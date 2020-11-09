"Зовнішній будинок" – це технологія будівництва, яка передбачає життя зовні та всередині водночас. У цьому випадку сімейна пара з Гаваїв побудувала собі два окремі павільйони. В одному з них розташована спальня, а інший служить кухнею, їдальнею та ванною кімнатами. Більше про "зовнішній" будинок зі США – читайте в матеріалі.

Будинки розташовані на Гаваях в окрузі Мауї, пише Archdaily.

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Павільйон мають всього декілька квадратних метрів площі, а "мокра" зона стоїть на невеликому підвищенні.



Спальня частково складається з полікарбонатних плит / Фото Archdaily

Один з павільйонів є доволі закритим приміщенням – це крихітна спальня, де одна зі стін зроблена з полікарбонату, а решта стін мають вікна різної величини.

Інший павільйон назвали "Макай", що з гавайської означає "море". Ця конструкція нагадує криту платформу без стін. Тут відкрита кухня та прихований відкритий душ та туалет. Поряд з кухнею також є невеликий обідній стіл звідки добре видно Тихий океан.



Кухню спеціально будували на підвищенні / Фото Archdaily

За словами розробників, "зовнішній будинок" має на меті продемонструвати екоцентричний світогляд клієнтів, який корениться на гавайській концепції "алоха айна" – любові до землі.

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Взимку пара перебирається до звичайного будинку ближче до міста, але теплі дні проводить саме тут.

Більше фото "зовнішнього будинку" з Гаваїв: