"Casa Trevo" – это двухэтажная бетонная конструкция в Португалии. Дом имеет круглую форму, а внешние окна здесь почти отсутствуют. Зато внутри создано 3 внутренних дворика, а на крыше оборудован открытый бассейн. Больше о доме для интроверта – читайте в материале.

Помещение построили в лесу среди сосновых деревьев неподалеку Атлантического океана, информирует Archdaily.

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Внутри все комнаты организованы вокруг трех открытых внутренних двориков круглой формы. Они соединены между собой и функционируют как продолжение внутренних пространств.



Вокруг дома сосновый лес / Фото Archdaily

Дворики не имеют крыш, поэтому является своеобразными "колодцами света", которые позволяют освещать закрытые комнаты дома. Ведь наружных окон в помещении почти нет.

Также эти отверстия служат каркасом здания, на который опирается открытый бассейн.



Бассейн расположен на соединении "бетонных колодцев" / Фото Archdaily

Таким образом помещения снаружи кажется неприступным, а сама конструкция создает собственный замкнутый мир, который надежно защищен от леса, но одновременно открывается к горячему местному солнцу.

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