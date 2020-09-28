Жилье интроверта: в Португалии построили массивный закрытый дом с бассейном на крыше – фото
"Casa Trevo" – это двухэтажная бетонная конструкция в Португалии. Дом имеет круглую форму, а внешние окна здесь почти отсутствуют. Зато внутри создано 3 внутренних дворика, а на крыше оборудован открытый бассейн. Больше о доме для интроверта – читайте в материале.
Помещение построили в лесу среди сосновых деревьев неподалеку Атлантического океана, информирует Archdaily.
Интересно: Подвесные террасы и дом в скале: 5 проектов домов, которые сделаны на грани возможного – фото
Внутри все комнаты организованы вокруг трех открытых внутренних двориков круглой формы. Они соединены между собой и функционируют как продолжение внутренних пространств.
Вокруг дома сосновый лес / Фото Archdaily
Дворики не имеют крыш, поэтому является своеобразными "колодцами света", которые позволяют освещать закрытые комнаты дома. Ведь наружных окон в помещении почти нет.
Также эти отверстия служат каркасом здания, на который опирается открытый бассейн.
Бассейн расположен на соединении "бетонных колодцев" / Фото Archdaily
Таким образом помещения снаружи кажется неприступным, а сама конструкция создает собственный замкнутый мир, который надежно защищен от леса, но одновременно открывается к горячему местному солнцу.
К слову: Идеальный для осенней погоды: деревянный домик с сауной посреди леса – фото
Смотрите больше фото дома интроверта из Португалии: