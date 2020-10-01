На Заході міста Кордова будують нові квартали, в яких оселяються молоді сім'ї або одинокі люди. Усі вони прагнуть втекти з центру міста та оселитися в приватному будинку, який не можуть собі дозволити. Проте архітектори знайшли рішення – мінімалістичні будівлі з низькою собівартістю. Більше про будинки – читайте в матеріалі.

Кожен з таких будинків має площу 82 метри квадратних, та земельну ділянку 150 метрів квадратних, повідомляє Archdaily.

Читайте також: Житло інтроверта: в Португалії побудували масивний закритий будинок з басейном на даху – фото

Загалом вже встигли побудувати 4 мінімалістичні будинки з внутрішніми двориками, а кожен квадратний метр житлової площі має собівартість у розмірі 290 доларів.



Спереду є невеличке подвір'я / Фото Archdaily

Головний фасад кожного з будинків виходить на захід, саме тому він отримує дуже інтенсивне сонячне світло в другій половині дня протягом більшої частини року. Також з цього боку від стіни тягнуться навіси, що виконують роль гаража.

Подвійна екранована стіна з бетонного блоку захищає основний фасад та дозволяє контролювати клімат всередині.



Бокові фасади взагалі не мають вікон / Фото Archdaily

Вхідні двері тут посаджені глибокі. Внутрішні простори дуже прості та інтегровані в цокольний поверх з міцним з'єднанням та внутрішнім двориком.

Цікаво: Діамант в снігах: в Норвегії побудували сучасний міні-будинок незвичної форми – фото

На першому поверсі розташовані кухня та вітальня, а верхній пристосований для спалень та робочих приміщень. Зовні абсолютно білий колір відбиває сонце і надає будинкам ідентичність та мінливий образ.

Дивіться більше фото мінімалістичного будинку в Іспанії: