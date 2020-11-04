Голова архітектури Лондона Пітер Мюррей заявив, що такі туристичні визначні пам'ятки, як The Tulip by Foster + Partners (в народі просто "Тюльпан") , потрібні, щоб допомогти місту відновитися від пандемії коронавірусу. Більше про нову будівлю в столиці Великої Британії – читайте в матеріалі.

Під час свого виступу Мюррей захистив проєкт висотою у 305 метрів, пише Dezeen.

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Посадовець стверджує, що розроблений архітектурною фірмою Foster + Partners проєкт туристичного атракціону у формі тюльпана допоможе місту відновити себе після пандемії коронавірусу.



Вперше проєкт представили ще у 2018 році / Фото Archdaily

За словами Пітера Мюррея, земля у London City (району хмарочосів у Лондоні) є дорогою, а цей проєкт принесе гроші в економіку міста.



Мюррей не бачить проблеми в будівництві нового хмарочосу / Фото Archdaily

Лондон потребує сильного центру, якщо ми хочемо залишатися конкурентоспроможним глобальним містом. Якщо для цього йому потрібні інвестиції, такі як "Тюльпан", то їх треба втілювати в життя,

– пояснив свою позицію архітектор.



Верхня частина будівлі буде оглядовим майданчиком / Фото Archdaily

Раніше вже готовий проєкт відхилив мер Лондона Садік Хан. Чиновник вважає, що будівля принесе "дуже обмежену суспільну користь". До того ж в мерії говорили про те, що новий проєкт сильно загромаджуватиме і без того щільний район міста.



Також нагорі планують відкрити ресторан / Фото Archdaily

Цей проєкт мав би фінансувати мільярдер Джейкоб Джозеф Сафра, а будівля могла б стати сучасною архітектурною іконою Лондона.

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Чи розпочнеться будівництво поки невідомо. Наразі триває судова суперечка, на остаточне рішення якої очікують вже найближчим часом.