Все життя в поході: у Франції пара обладнала двоповерховий будинок з наметів – фото
SuperPausée – це макронамет, який створений з поєднання двох канадських наметів. Споруда має два поверхи, а каркас створений з металу. Намет пропонує не лише комфортні спальні місця, але й повноцінну вітальню з елементами декору, а також батут для споглядання за зірками. Більше про "наметовий" будинок у Франції – читайте в матеріалі.
Будинок розташували у муніципалітеті Плоемель посеред лісу, пише Archdaily.
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Власники розповідають, що житло зведене як традиційний намет – вручну та без використання інструментів.
Конструкція скріплена з двох наметів / Фото Archdaily
Будинок збирався частинами окремо, а пізніше був сформований у справжню будівлю, загальна площа якого становить близько 50 квадратних метрів.
На першому поверсі розміщена вітальня зі спальними місцями. Також тут є тераса, зимовий сад, туалет та ванна. Загальна висота стелі становить майже 4 метри.
У вітальні є дерев'яна підлога та меблі / Фото Archdaily
Нагорі розташована спальня з матрацом, а над нею натягнута сітка, яка нагадує батут, де можна полежати та спостерігати за зірками. Дістатись нагору можливо лише за допомогою підвісних сходів.
Батут частіше використовують як гамак / Фото Archdaily
Вся конструкція тримається на чотирьох металевих опорах, а стінки тенту здатні витримати помірний вітер та навіть сильний дощ.
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