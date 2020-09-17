Будинок Вулворт є інноваційним та елегантним хмарочосом, що був побудований у 1913 році. Одна з перших будівель "нового покоління" була побудована у Ньою-Йорку на Мангетені. Через неоготичний архітектурний напрям офісну будівлю назвали "торговим собором", а сьогодні це пам'ятка архітектури США. Більше – читайте в матеріалі

З 1913 по 1930 ця будівля була найвищою у світі, повідомляє Archdaily.

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Будівля була зведена за замовленням торгового магната Френка Вулворта, який на той час контролював безліч торгових точок в елітних районах Нью-Йорка.



Так виглядала будівля після її офіційного відкриття / Фото Archdaily

Хмарочос, який побудований на Бродвеї, мав стати новою корпоративною штаб-квартирою, генератором доходу від оренди та елегантним рекламним щитом для компанії Вулворта. Цікаво, що магнат зводив споруду винятково за власні гроші без позик та допомоги банків.

Загальна висота 60-поверхового гіганта становила понад 241 метр. Будівля на той час мала інноваційний фундамент і сталевий каркас. Величезні металеві палі забивали в землю, щоб конструкція витримала навантаження.



Сучасний вигляд хмарочоса / Фото Archdaily

Загалом на будівництво витратили 24000 тонн сталі та 17 мільйонів цеглин. В результаті загальна площа приміщень становить 60703 квадратних метрів, а фасад отримав 3 тисячі вікон.

Зовні будівля прикрашена витонченими барельєфами та отримала кремовий колір. Інтер'єр вестибюлю приміщення прикрашений ранньохристиянськими мозаїками зі склепінням, вітражними вікнами, мармуровими стінами, бронзовими меблями та гіпсовими гротесками.



Інтер'єр вестибюлю став окрасою будівлі / Фото Archdaily

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Відома на той час газета The New York World назвала споруду "американським архітектурним шедевром ХХ століття".

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