Інженер Боано Прішмонтас розробив домашній офіс під назвою "My Room in The Garden". Це дешевий збірний офіс з дерева, який можна побудувати за один день. Головна особливість цієї конструкції – її можна підлаштувати під абсолютно різні розміри.

Перші такі офіси були встановлені в Лондоні, інформує Archdaily. Зверніть увагу: У вигляді космічного корабля: в Гонконзі з'явиться багаторівневий паркінг від Захи Хадід – фото За словами розробника, він створював прототипи, які б ідеально підходили для мініатюрних лондонських двориків і могли б поміститись навіть в найвужчих місцях.

Найголовніше для розробників – комфортна висота офісу / Фото Archdaily За задумом, такі приміщення будуть розміщувати в садах на задньому та основному дворах, закритих громадах, дахах, спільних приміщеннях для відпочинку та кишенькових парках.

Так виглядає "капсула" зверху / Фото Archdaily За останні кілька місяців такі офіси стали популярними, адже через пандемію багато працівників змушені працювати з дому. Простори можна робити як мініатюрними, так і величезними, для цього просто додають кілька нових модулів. Мінімальна ціна на домашній офіс становить 5 тисяч фунтів стерлінгів.

Інтер'єр може бути абсолютно різним / Фото Archdaily Ще: Тісно, зате затишно: 4 спільноти з усього світу, які мешкають в крихітних будиночках – фото Стандартне облицювання передбачає прості дерев'яні стіни та вікна з полікарбонату. Проте, власник завжди може створити інтер'єр на свій смак. Версія вищої технічної специфікації додає утеплені стіни, дах, підлогу та скляні двері або вікна. Дивіться більше фото мініатюрних домашніх офісів: